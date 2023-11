Youth League, prima vittoria per il Napoli: battuto 1-0 l’Union Berlino a Cercola

Il Calcio Napoli Primavera ha battuto l’Union Berlino per 1-0 nella quarta giornata di Youth League allo Stadio Piccolo di Cercola. Azzurrini che partono fortissimo e prima del quarto d’ora su azione avvolgente conquistano un calcio di rigore per fallo di mano in area. Tira Lorusso che è freddo e preciso: 1-0.

Youth League, prima vittoria per il Napoli Primavera di Andrea Tedesco

Il Napoli controlla la gara e tiene distanti dall’area i tedeschi. Il primo tempo si chiude con i ragazzi di Tedesco in predominio del gioco. E con lo stesso tema tattico si apre la ripresa. L’Union prova ad attaccare a pieno organico ma la pressione tedesca non produce altro che mischie. Il Napoli prosegue nell’amministrare il gioco e con ordine conduce la gara. Nel finale viene espulso Mutanda per doppia ammonizione. Gli azzurrini giocano gli ultimi minuti in dieci uomini ma nonostante l’inferiorità non subiscono oltremodo gli assalti tedeschi e conquistano un successo meritato.

E’ la prima vittoria del Napoli in questa Youth League, un risultato prestigioso che arricchisce il cammino degli azzurrini.

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI: Sorrentino; Puzone, D’Avino, Esposito, De Crescenzo (89′ De Luca), Peluso (72′ Borriello), Russo (89′ Di Lauro), D’Angelo, Lorusso (58′ Ballabile), Raggioli, Malasomma (58′ Mutanda). All.: Tedesco.

Il cammino degli azzurrini in UEFA Youth League

Prima giornata: Braga-Napoli 1-0

Seconda giornata: Napoli-Real Madrid 0-4

Terza giornata: Union Berlino-Napoli 4-1

Quarta giornata: Napoli-Union Berlino 1-0