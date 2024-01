FOTO/ Mazzocchi è a Villa Stuart: manca solo l’ufficialità per il suo passaggio al Napoli

L’arrivo di Pasquale Mazzocchi a Villa Stuart

Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche che precederanno il suo imminente passaggio al Calcio Napoli.

Fortemente voluto da Walter Mazzarri, il terzino nato a Barra, classe 1995, è un elemento molto duttile che si sposa perfettamente con la causa azzurra. Può infatti essere schierato su entrambe le fasce, come avvenuto spesso nella sua carriera. Mazzocchi firmerà un contratto di 3 anni e mezzo con opzione per il quarto.

Chi è Pasquale Mazzocchi, il nuovo acquisto del Napoli

Pasquale Mazzocchi ha esordito in Serie A il 27 agosto 2021 con la maglia del Venezia, per poi passare alla Salernitana, con cui il 5 settembre 2022 ha segnato il primo gol in massima divisione, nella sfida contro l’Empoli pareggiata per 2-2. A distanza di un mese ha trovato anche la sua seconda rete personale, peraltro risultata decisiva per la vittoria dei granata, contro lo Spezia. Durante la pausa per i Mondiali in Qatar, è stato sottoposto alla ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Ha esordito in nazionale il 26 settembre del 2022, grazie alla convocazione dell’allora ct Roberto Mancini, contro l’Ungheria in UEFA Nations League. È stato il primo calciatore nella storia della Salernitana a giocare con la maglia dell’Italia.

Dove potrebbe giocare Pasquale Mazzocchi con il Napoli

Nell’ipotesi di un clamoroso ritorno al 3-5-2 tanto caro a Walter Mazzarri, Pasquale Mazzocchi potrebbe essere schierato come esterno destro di centrocampo, con il capitano Giovanni Di Lorenzo che si posizionerebbe alle sue spalle nella difesa a tre.

Se invece la SSC Napoli non dovesse cambiare modulo, Mazzocchi potrebbe giocare sia come terzino destro che come sinistro.