Zielinski avrebbe rifiutato il rinnovo col Napoli: 5 milioni di ingaggio e clausola rescissoria

Il Calcio Napoli non ha iniziato nei migliori dei modi questo 2024, dopo il duro ko di Torino arrivato domenica pomeriggio. Gli azzurri, dopo l’acquisto di Mazzocchi, stanno iniziando anche ad avere difficoltà anche in sede di mercato. Rimane in bilico la trattativa con Samardzic, che dopo un primo accordo con il padre del calciatore è arrivato un altro intoppo, sempre per colpa (sembra) del genitore del serbo. Oltre al centrocampista, anche l’affare Dragusin sembra sempre più lontano. Ragion per cui De Laurentiis col suo staff sta cercando di chiudere con alcuni di rinnovi, tra cui quello di Piotr Zielinski, ma almeno per ora la questione sembra essere molto spigolosa.

De Laurentiis prova il rinnovo con Zielinski, ma il polacco rifiuta l’offerta e il Napoli

A riportare la notizia in mattinata è stato il Corriere dello Sport. Il polacco e il suo entourage avrebbero ricevuto nei giorni scorsi un’offerta di rinnovo da Aurelio De Laurentiis. Il contratto prevedeva un accordo annuale a quasi 5 milioni (più dello stipendio attuale) e una clausola rescissoria di 20 milioni. Offerta che secondo le ultime non avrebbe convinto il calciatore ma soprattutto il suo agente, che ha declinato la proposta del Napoli.

Il polacco come risaputo è un obiettivo dell’Inter, che spesso ha attinto nel mercato dei calciatori in scadenza. Marotta e co. infatti sognano un colpo alla Mkhitaryan e dunque stanno mantenendo vivi i contatti con l’entourage del centrocampista, che vorrebbe portare il proprio assistito a Milano. Il calciatore vive comunque di molto mercato nonostante una stagione al di sotto delle delle sue doti. Il centrocampista per ora in 24 presenze stagionali ha collezionato solamente tre gol e due assist, oltre ad un rendimento nelle ultime settimane molto deludente (la sostituzione all’intervallo domenica scorsa è il chiaro segnale).