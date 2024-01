FOTOGALLERY/ Primo allenamento per il Napoli a Riyadh: si ferma Demme, emergenza totale

Primo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Gli azzurri preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo “Al-Awwal Park Stadium” giovedì alle ore 20 italiane (22 locali).

La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e chiusura di seduta con una serie di partitine 7 contro 7.

Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento. Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina.

Primo allenamento per il Napoli a Riyadh, il programma della Supercoppa Italiana

Il Calcio Napoli esordirà nell’edizione 2024 della Supercoppa Italiana, la prima con la nuova formula a 4 squadre, giovedì 18 gennaio alle ore 20 italiane contro la Fiorentina. Saranno i viola allenati da Vincenzo Italiano, vecchio pallino del presidente Aurelio De Laurentiis, a contendere l’accesso alla finalissima ai campioni nazionali in carica: l’altra semifinale sarà invece Inter-Lazio, e si disputerà il giorno dopo allo stesso orario.

La Supercoppa Italiana rappresenta un obiettivo diventato fondamentale per la stagione della SSC Napoli con il passare dei mesi e l’allontanarsi delle prime posizioni in campionato: vincere consentirebbe a Di Lorenzo e compagni di dare continuità alla vittoria tricolore e soprattutto iniziare il 2024 con il morale alto dopo un periodo molto complicato fatto di troppe sconfitte e prestazioni sotto tono.