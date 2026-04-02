Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Spettacolo mozzafiato a Napoli: arriva la Via Crucis in lingua napoletana a Piazza Mercato

Apr 02, 2026 - Veronica Ronza

Via Crucis

Il 3 aprile, in occasione del Venerdì Santo, dalle ore 22:00, in Piazza Mercato, a Napoli, si terrà la Via Crucis in lingua napoletana, un evento coinvolgente ed emozionante che vedrà la partecipazione di parrocchie, scuole, giovani e Asso.gio.ca.

Napoli, Via Crucis in lingua napoletana a Piazza Mercato

Il percorso verso la crocifissione di Gesù sarà illustrato attraverso le opere dei ragazzi della scuola elementare e media dell’istituto comprensivo Campo del Moricino, mentre i giovani volontari di Asso.gio.ca indosseranno i costumi storici realizzati dal maestro Canzanella.

“La scelta del dialetto napoletano rappresenta un elemento centrale del progetto, un linguaggio vicino al territorio, capace di rendere il messaggio evangelico più immediato e accessibile alla gente” – ha dichiarato, all’Ansa, Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca.

“L’iniziativa vuole ricordare che nessuno è solo o abbandonato. Cristo accompagna, sostiene e depone un seme di resurrezione” – ha aggiunto don Francesco De Luca, parroco della chiesa di Santa Maria La Scala. Il parroco di Sant’Eligio, Alessandro Overa, ha concluso: “La partecipazione e i costumi tradizionali rafforzano il legame con la comunità”.

Simbolica anche la scelta della location: Piazza Mercato rappresenta da sempre uno dei luoghi di ritrovo di alcune delle più celebri ricorrenze, dalla Festa della Madonna del Carmine all’amatissima Fiera della Calza e del Giocattolo dell’Epifania. Attraverso questa iniziativa, la celebre piazza partenopea diventa lo scenario del calvario di Cristo, in attesa della Santa Pasqua di Resurrezione.

Tag
piazza mercatovia crucis
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre