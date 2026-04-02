Spettacolo mozzafiato a Napoli: arriva la Via Crucis in lingua napoletana a Piazza Mercato

Il 3 aprile, in occasione del Venerdì Santo, dalle ore 22:00, in Piazza Mercato, a Napoli, si terrà la Via Crucis in lingua napoletana, un evento coinvolgente ed emozionante che vedrà la partecipazione di parrocchie, scuole, giovani e Asso.gio.ca.

Napoli, Via Crucis in lingua napoletana a Piazza Mercato

Il percorso verso la crocifissione di Gesù sarà illustrato attraverso le opere dei ragazzi della scuola elementare e media dell’istituto comprensivo Campo del Moricino, mentre i giovani volontari di Asso.gio.ca indosseranno i costumi storici realizzati dal maestro Canzanella.

“La scelta del dialetto napoletano rappresenta un elemento centrale del progetto, un linguaggio vicino al territorio, capace di rendere il messaggio evangelico più immediato e accessibile alla gente” – ha dichiarato, all’Ansa, Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca.

“L’iniziativa vuole ricordare che nessuno è solo o abbandonato. Cristo accompagna, sostiene e depone un seme di resurrezione” – ha aggiunto don Francesco De Luca, parroco della chiesa di Santa Maria La Scala. Il parroco di Sant’Eligio, Alessandro Overa, ha concluso: “La partecipazione e i costumi tradizionali rafforzano il legame con la comunità”.

Simbolica anche la scelta della location: Piazza Mercato rappresenta da sempre uno dei luoghi di ritrovo di alcune delle più celebri ricorrenze, dalla Festa della Madonna del Carmine all’amatissima Fiera della Calza e del Giocattolo dell’Epifania. Attraverso questa iniziativa, la celebre piazza partenopea diventa lo scenario del calvario di Cristo, in attesa della Santa Pasqua di Resurrezione.