“Ciao Bella”: a 23 anni Gennaro torna a Torre del Greco per unire grafica, mixology e tradizione

C’è un nuovo bar a Torre del Greco: “Ciao Bella” accende il centro cittadino. Sulle note di Pino Daniele, per avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, ma senza rifiutare l’innovazione e uno sguardo al futuro: è questo l’obiettivo principale di Gennaro Civelli, 23 anni, il giovane proprietario dell’attività di via Roma.

Un ragazzo dalle idee chiarissime, con la “fame” di chi vuole farcela

Gennaro è originario di Torre del Greco, ma all’età di 19 anni va a Piacenza, dove ha fatto esperienza nel campo della ristorazione, senza però disdegnare la sua passione per la grafica e per il design. Tuttavia, per stare più vicino alla sua famiglia, decide di tornare nella nostra città dove ha deciso di investire in un bar ricco di personalità.

“Investire a Torre del Greco per noi giovani non è semplice” – evidenzia Gennaro – “ma con un po’ di coraggio e perseveranza, e magari qualche idea innovativa presa dalle esperienze di vita, anche a Torre si può fare imprenditoria.”

Negli ultimi dieci anni Napoli e provincia hanno avuto un boom in tutti i settori, e ancora oggi è una delle città che ha visto maggior sviluppo turistico nel mondo, e questo Gennaro lo sa bene: “da quando Napoli si è aperta al mondo anche la mentalità si è aperta, e per noi giovani è più facile investire sul territorio e magari fare successo.“

“Ciao Bella” a Torre del Greco, non solo bar ma formazione e professionalità

Gennaro ha creato questo locale a sua immagine e somiglianza: “Ciao Bella” è uno degli slang italiani più conosciuti al mondo, ed è il simbolo dell’impronta napoletana che Gennaro ha intenzione di dare al suo bar. E questa identità straborda: passando dalla musica, fino ad arrivare ai drink e alla stuzzicheria.

“Nulla avviene a caso” – così dice il proprietario: “Ciao Bella” nasce da uno studio preciso, con loghi e locandine create ad hoc da Gennaro. Il bar lavora in tutte le fasi della giornata, dalla prima colazione con la pasticceria tipica napoletana e un buon caffè, passando per il pomeriggio e la sera con aperitivi con un’ampia scelta di drink, fino ad arrivare alla vita notturna, con musica e divertimento tra amici.

“Per fare tutto ciò bisogna studiare tanto: abbiamo fatto corsi certificati di pasticceria, caffetteria e soprattutto mixology per creare drink che possano piacere al cliente.”

“Sono il primo dipendente del mio locale”

La cultura del lavoro per gestire un locale di questo calibro, con caratteristiche variegate ed un’identità così forte, deve essere tanta, e a Gennaro di certo non manca: “Quello che dico anche ai ragazzi che lavorano con me è che io sono il primo dipendente di questo locale. Non posso e voglio fare il proprietario, che fa gestire tutto agli altri. Cioè, se oggi un ragazzo come me non fa niente, a 23 anni, che vita sarebbe?“

Gennaro Civelli ha deciso di mettersi in gioco: “Ciao Bella” è un mix di fatica, carisma e audacia, con l’obiettivo di arrivare al successo senza vie facili, ma con la fatica e il lavoro di chi ci mette l’anima in questo progetto.

“Ciao Bella”, dove si trova e contatti

Il bar “Ciao Bella” si trova nel centro di Torre del Greco, in Via Roma 10.

Tel: 327 248 9631

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