Litiga con il figlio poi viene trovata morta in casa, addio Milena: la tragedia nel Napoletano

Tragedia a Mugnano, nel Napoletano, dove una donna di poco più di 50 anni sarebbe stata ritrovata morta nella sua abitazione di via Luca Giordano. La vittima è Milena Di Maro.

Mugnano, trovata morta in casa dopo lite con il figlio

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe deceduta a seguito di un arresto cardiaco e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla. Poco prima del malore, degenerato poi nella scomparsa, avrebbe litigato con il figlio, paziente psichiatrico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per dare il via agli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. La notizia si è rapidamente diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità cittadina.

“La scomparsa di Milena Di Maro, nostra concittadina, mi colpisce profondamente. Nel corso degli anni non sono mancati momenti di confronto anche duro, critiche forti e posizioni pretestuose spesso molto distanti dalle mie. Milena ha rappresentato, anche attraverso il gruppo Sei di Mugnano se in the World, una voce attenta, presente e spesso severa nel dibattito cittadino. Al di là di ogni divergenza, però, davanti alla morte restano il silenzio, il rispetto e il senso della comune appartenenza alla nostra comunità. A chi le ha voluto bene, alla sua famiglia e a tutti coloro che oggi la piangono, giunga il mio pensiero di sincera vicinanza. Che la sua anima possa riposare in pace” – ha scritto Luigi Sarnataro.

“Non eri per me una semplice persona,non mi importa di quante cose dicevano su te, per me il tuo passato era passato, per me eri Milena, un’amica, una sorella. Dopo anni ti tenevo testa, io c’ero quando ti ritrovavi sola. Tu mi chiamavi e io rispondevo, davi supporto a me ed io a te. Ero l’unica persona alla quale finalmente ti potevi appoggiare. Quando mi chiamavi io scappavo subito, io ero dove nessuno poteva arrivare. Mi mancherai” – ha scritto un’amica.