VIDEO/ Osimhen, l’addio al Napoli è cosa certa: “Ho già deciso il mio prossimo step”

Il futuro di Victor Osimhen è sempre più lontano da Napoli. L’attaccante nigeriano, attualmente impegnato con la propria nazionale in Coppa d’Africa, ha rilasciato un’eloquente intervista alla CBS, nella quale ha dichiarato di aver già scelto il ‘prossimo step‘ della sua carriera.

Osimhen alla CBS: “Ho già deciso quale sarà il mio piano dopo il Napoli”

“Ho già chiare le cose, ho già il mio piano – ha dichiarato il capocannoniere della passata Serie A -. So cosa voglio fare ed il prossimo step che intendo compiere. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa“.

Parole che lasciano poco spazio all’interpretazione: Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione, per accasarsi in un grande club europeo e proseguire così il suo percorso professionale altrove. Quella in corso, sembra essere dunque l’annata del tramonto all’ombra del Vesuvio per il centravanti, che dopo aver trascinato gli azzurri ad uno storico tricolore, da settembre sta vivendo mesi complicati fatti di polemiche, infortuni e pochi gol.