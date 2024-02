Francesco Calzona sarà il nuovo allenatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto lui per sostituire Walter Mazzarri, il cui esonero appare imminente. Nelle prossime ore la società solleverà dall’incarico il tecnico di San Vincenzo, ed ufficializzerà il suo successore. Sono momenti tribolati per il club: la decisione più importante sembra essere quella relativa alla tempistica dell’operazione. Da un lato, c’è la tentazione di cambiare immediatamente, dall’altro la necessità di non minare la tranquillità del gruppo in vista della fondamentale partita di mercoledì sera in UEFA Champions League contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale.

Chi è Francesco Calzona, il nuovo allenatore della SSC Napoli

Nato a Vibo Valentia, in Calabria, il 24 ottobre del 1968, 55 anni, Francesco Calzona è attualmente il commissario tecnico della Slovacchia. Ha iniziato la carriera da vice allenatore nella stagione 2008/2009, al fianco di Maurizio Sarri (poi esonerato e sostituito da Pagliari prima e Indiani poi) sulla panchina del Perugia. Sempre al fianco di Sarri, vive la seconda esperienza nella stagione 2010/2011 ad Alessandria, per poi seguirlo a Sorrento, Empoli e Napoli.

Arriva all’ombra del Vesuvio nel 2015, e lascia assieme al suo mentore nel 2018. Nella stagione 2020/2021 viene chiamato a Cagliari da Eusebio Di Francesco, sempre come vice.

La stagione successiva il primo ritorno a Napoli: questa volta è Luciano Spalletti a volerlo nel ruolo di collaboratore tecnico. Il 9 luglio del 2022 la prima grande occasione da protagonista: la Slovacchia di Marek Hamsik lo invita a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale.

Calzona non si lascia sfuggire l’occasione, e raggiunge al primo colpo l’obiettivo prefissato dalla federazione. Il ct trascina infatti la propria compagine alla qualificazione ai Campionati Europei che si disputeranno nell’estate del 2024.