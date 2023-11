Ucraina-Italia, dove vederla in tv e live streaming gratis

Oggi 20 novembre 2023 si disputerà la partita Nazionale di calcio dell’Ucraina-Nazionale di calcio dell’Italia, valida per le Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2024. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE UCRAINA-ITALIA IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Nazionale di calcio dell’Ucraina-Nazionale di calcio dell’Italia

DATA INCONTRO: 20 novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20:45

COMPETIZIONE: Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2024

STADIO: Bay-Arena (campo neutro)

CANALE DIRETTA TV: Rai 1

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky, Uefa.com, RaiPlay

Dove vedere tutte le partite delle Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2024

Oggi sono in programma ben sette partite valide per le qualificazioni al campionato europeo di calcio 2024. Occhi puntati sull’Italia di Luciano Spalletti, che giocherà sul campo neutro di Leverkusen contro l’Ucraina una sfida decisiva ai fini del passaggio alla fase finale della manifestazione. Gli azzurri dovranno obbligatoriamente non perdere per essere certi di giocare la competizione in Germania a giugno del 2024.

