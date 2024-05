Manfredi, il sindaco fantasma: napoletani terrorizzati dal terremoto, lui sparisce

Gaetano Manfredi, nei suoi due anni e mezzo da sindaco di Napoli, non si è mai mostrato particolarmente empatico con i propri cittadini. Sobrio, forse troppo sobrio, la sua non è sicuramente una personalità che entra nel cuore della gente, eppure in una fase così delicata ed a tratti drammatica come quella relativa alla crisi bradisismica ai Campi Flegrei era più che lecito aspettarsi una vicinanza maggiore.

Napoletani terrorizzati dal terremoto, Manfredi sparisce

Il post pubblicato ieri sera da Gaetano Manfredi, mentre i cittadini di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta si riversavano in strada a causa dell’intenso sciame sismico, dopo la scossa di magnitudo 4.4 che è la più forte degli ultimi decenni, è estremamente asciutto, asettico. Lo avrebbe potuto scrivere robot, o l’intelligenza artificiale. Anzi, con le giuste istruzioni perfino l’intelligenza artificiale sarebbe stata capace di essere meno fredda. “Stiamo seguendo con grande attenzione lo sciame sismico che sta interessando i Campi Flegrei – ha scritto il sindaco di Napoli – Al momento non sono segnalati danni nel territorio del comune di Napoli. Per precauzione abbiamo chiuso le scuole della nona e decima municipalità per le verifiche tecniche che avverranno domattina. Tutte le nostre strutture tecniche sono operative h24″.

Tutt’altro atteggiamento da parte dei suoi colleghi

Questa mattina la conferenza stampa, fissata alle 11.30, con la dovuta calma dopo avere trascorso la nottata presumibilmente nella sua casa di Nola. Tanti napoletani invece per strada, terrorizzati. Chiaramente nessuno pretende che Manfredi faccia chissà cosa, basterebbe che imitasse i suoi colleghi di Bacoli e Pozzuoli. I due primi cittadini hanno tranquillizzato la popolazione, hanno fatto vedere di essere effettivamente al lavoro, erano disponibili anche di notte. Josi Gerardo Della Ragione ha reso noto perfino il proprio numero di telefono personale, invitando chiunque ne abbia bisogno a contattarlo, a qualsiasi ora. A far parte dell’unità di crisi che si è costituita a Pozzuoli anche Vincenzo De Luca: il Presidente della Regione Campania si è mosso di persona per seguire le operazioni, gli interventi, gli aggiornamenti.

I cittadini si chiedono: “A cosa serve questo sindaco?”

Manfredi, il sindaco fantasma, ha optato invece ancora una volta per l’assenza. Ha scelto di essere impalpabile e non si possono certo biasimare i cittadini partenopei che, in queste ore, si stanno chiedendo “A cosa serve questo sindaco?”. Speriamo che il primo cittadino si palesi finalmente e si avvicini ad una popolazione che in questo momento ha bisogno di sapere di essere nelle mani giuste.