Terremoto Campi Flegrei, il sindaco: “Non cadete nella disperazione, vi dirò la verità”

È stata una vera e propria notte di paura quella appena trascorsa tra Napoli e Pozzuoli a seguito dello sciame sismico che ha avuto luogo ai Campi Flegrei dando vita ad alcune delle scosse di terremoto più forti nella storia del bradisismo. A tranquillizzare i cittadini, scesi in strada con i propri familiari, è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

Terremoto Campi Flegrei, il sindaco: “Vi dirò la verità”

Diverse le scosse che hanno fatto tremare la terra non solo nell’area flegrea ma in tutta la città di Napoli: quella delle ore 19:51 di magnitudo 3.5 e soprattutto quella delle 20:10 di magnitudo 4.4, seguita dalle scosse di magnitudo 3.9 e 3.1 avvertite rispettivamente alle 21:46 e alle 21:55. Tutti eventi sismici intervallati da ulteriori scosse più lievi.

“È una notte lunga, difficile. La più complessa per i Campi Flegrei negli ultimi 40 anni. Sono sceso in strada per stringere la mano alle centinaia di persone che, impaurite, hanno lasciato le proprie abitazioni. Per abbracciare i bambini, gli anziani, i disabili. Per guardare negli occhi i tanti cittadini di Bacoli che hanno affollato ville e piazze, e raccontargli cosa stava succedendo e, soprattutto, come lo stavamo affrontando” – si legge nel post diffuso sui social dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Abbiamo presidiato tutto il territorio con la Polizia Municipale, la Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico Comunale, i Servizi Sociali, l’Ufficio Manutenzione. Insieme ai carabinieri ed a tutte le forze dell’ordine e lo continueremo a fare. Abbiamo fatto tanti controlli nelle case, nei palazzi. In nessun caso abbiamo registrato danni strutturali e questa è un’ottima notizia”.

“Manteniamo l’allerta alta, altissima. Stiamo vivendo una fase intensa del fenomeno del bradisismo. Le passate generazioni l’hanno già attraversata. Viviamo su una caldera vulcanica, tra le più controllate al mondo, con la terra che si muove lentamente. Vivremo altre scosse? Sì. Dobbiamo imparare a conviverci. È semplice? No. È normale avere paura? Certamente. Ma sappiate che noi siamo al lavoro 24 ore su 24. Sappiate che siamo in stretto contatto con le istituzioni scientifiche, Osservatorio Vesuviano su tutte, e la situazione è assolutamente sotto controllo”.

“Forse vivremo altre serate come questa e le affronteremo in modo sempre più capillare, attento. Abbiamo chiesto ed ottenuto dalla Protezione Civile della Regione Campania brandine e tende. Se necessario siamo pronti ad allestire aree per accogliere i cittadini perché la prevenzione aiuta. Tra poco controlleremo tutte le scuole, tra poco faremo nuovamente il punto con la Prefettura di Napoli, con i colleghi sindaci di Pozzuoli e Napoli, con la Protezione Civile Nazionale”.

“Io vi terrò sempre aggiornati. Vi chiedo però di affidarvi solo alle comunicazioni istituzionali, ufficiali. Vi chiedo di non cadere nella disperazione. Noi ci siamo. Lo so che non è facile ma dobbiamo farci coraggio. Io vi dirò sempre e solo la verità, sempre. Siamo i Campi Flegrei, affronteremo anche questa. Insieme, uniti, siamo una comunità forte, ce la facciamo. Forza” – ha concluso.