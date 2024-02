Lutto nel mondo del calcio e in casa Turris: è morto Giacomo Losi

Lutto in casa Turris e in tutto il mondo del calcio, ieri all’età di 88 anni si è spento l’ex allenatore e calciatore Giacomo Losi. “Core de Roma”, così soprannominato dai tifosi giallorossi è stato uno storico difensore e ottimo allenatore dagli anni 50 agli anni 80. Bandiera della Roma, di cui detiene il terzo posto nella classifica di presenze all-time (dietro solo a Totti e De Rossi), è stato anche l’allenatore della Turris nella stagione 72/73.

La storia di Giacomo Losi

Giacomo Losi esordisce nel mondo dei grandi nel 1952 con la maglia della Cremonese, per poi giocarci fino al 1954, anno in cui la Roma decide di acquistarlo. In giallorossi il difensore diventa una bandiera della squadra giocando per quasi 15 anni mettendo nel suo curriculum 356 presenze e 2 gol, diventando uno degli idoli della tifoseria. Grazie alle grandi prestazioni nella Roma, Losi ha avuto l’opportunità di entrare nel giro della Nazionale italiana raggiungendo le undici presenze tra il 1960 e il 1962.

Appese le scarpette al chiodo, Losi si è dato alla carriera d’allenatore, esordendo con il Tevere Roma, prima di passare all’Avellino e poi nel 1972 nella Turris. A Torre del Greco il tecnico è ancora oggi ben ricordato dalla piazza grazie ad un ottimo terzo posto nel girone C di Serie C (in un girone con squadre del calibro di Avellino, Lecce, Salernitana, Acireale, Frosinone, Crotone tra le tante). In quella squadra, tanto amata e ricordata dal popolo corallino si ricordano giocatori come Arbitrio, Cenci, Gardini, Medeot, Portelli, Caocci, Andreuzza che hanno giocato e dominato anche in categorie superiori.

Chiusa la parentesi corallina, Losi si è poi mosso in piazze importanti come Lecce, Salerno, Bari, Alessandria, Piacenza. Prima di chiudere la carriera A Castellammare di Stabia nel 1986 in C2 con un discreto 13esimo posto in campionato.