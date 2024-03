Il campionato di Premier League offre sempre grandi emozioni e oggi, sabato 2 marzo 2024, non sarà da meno con la partita Tottenham-Crystal Palace in programma.

Gli Spurs ospitano il Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium in quello che si prospetta un match avvincente e ricco di spettacolo.

Se non puoi essere al campo per tifare la tua squadra del cuore, ti diamo tutte le informazioni su dove poter seguire la partita comodamente da casa, sia in TV che in streaming.

La partita tra Tottenham e Crystal Palace sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Per coloro che sono abbonati a Sky, sarà possibile seguire il match sul canale Sky Sport Football (canale 203). Il pre-partita inizierà alle ore 17:30, mentre il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00.

Dove vedere Tottenham-Crystal Palace in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky, esiste la possibilità di seguire la partita in streaming gratis attraverso la piattaforma Sky Go. Basterà accedere con le proprie credenziali e potrai goderti la partita in diretta comodamente dal tuo dispositivo mobile, tablet o computer.

Non perdere l’occasione di assistere a questa emozionante sfida di Premier League tra il Tottenham e il Crystal Palace. Prepara gli snacks, invita gli amici e goditi il calcio d’élite direttamente dal tuo salotto. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.