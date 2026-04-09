Esce di casa e non torna più, Gianfranco è stato trovato morto: aveva 50 anni e 3 figli

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche per Gianfranco De Simone: il noto panettiere di Mercogliano, in provincia di Avellino, risultato scomparso dallo scorso martedì, è stato ritrovato morto.

Mercogliano, panettiere scomparso: è stato ritrovato morto

Il corpo senza vita dell’uomo, di 50 anni, stando a quanto emerso, sarebbe stato rinvenuto in un garage di via Rivarano, al confine tra Mercogliano e Monteforte Irpino. Da martedì mattina si erano perse le sue tracce, facendo scattare l’allarme.

Quella mattina si sarebbe fatto accompagnare proprio nei pressi della zona dove, in queste ultime ore, è stato ritrovato già privo di vita. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un possibile suicidio: si presume che il 50enne si sia tolto la vita.

Una notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina dove Gianfranco, per la sua attività di fornaio, era molto conosciuto. Anche la trasmissione Chi l’ha Visto si è occupata del caso. L’uomo lascia sua moglie e tre figli nati dal loro matrimonio.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.