L’ondata di caldo anomalo durerà più del previsto, picchi di quasi 30 gradi: fino a quando

Il caldo anomalo che ha caratterizzato le festività pasquali durerà più del previsto: stando alle previsioni meteo – a Napoli, in Campania e più in generale al Sud – anche nei prossimi giorni i termometri segneranno valori ben lontani dalle medie stagionali.

Meteo, ancora caldo a Napoli e in Campania: quanto durerà

Secondo le stime de Il Meteo, l’afflusso di aria calda africana, registrato a ridosso del weekend festivo, continuerà la sua corsa anche nei prossimi giorni con temperature che potranno toccare anche la soglia dei 30 gradi.

Un clima, dunque, tipicamente estivo favorito dalla presenza di una vasta circolazione anticiclonica che continuerà a regalare una fase stabile e calda fino a fine settimana. Almeno fino a domenica 12 aprile, infatti, le temperature continueranno a mantenersi su valori decisamente anomali per il periodo, con punte di 25/27 gradi e addirittura picchi di 28/29 gradi sulle regioni tirreniche.

Una situazione accentuata dall’arrivo di un’ondata di aria calda in risalita dal Nord Africa, innescata dalla presenza di un vortice localizzato tra il Sud del Portogallo e il Marocco. Una fase soleggiata che farà schizzare i termometri anche di 8/10 gradi in più rispetto alla media del periodo.

Con l’inizio della prossima settimana, tuttavia, è atteso un nuovo ribaltone con l’avanzata di un nuovo vortice sul Mediterraneo che causerà maltempo diffuso accompagnato ad un sensibile calo delle temperature. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.