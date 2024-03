Il Paris Saint Germain ha preso il controllo del doppio confronto grazie al 2-0 dell’andata in Francia, firmato Kylian Mbappé e Bradley Barcola. La squadra di Luis Enrique è fiduciosa di poter completare la missione in Spagna e raggiungere il primo quarto di finale di UEFA Champions League dalla stagione 2020/21.

Tuttavia, una squadra ben preparata e resiliente come la Real spera che l’atmosfera infuocata del proprio stadio possa spingere la squadra verso la rimonta. Come ha detto l’allenatore Imanol Alguacil dopo l’andata: “Se riusciremo a giocare a calcio in casa come nel primo tempo dell’andata, allora avremo le nostre opportunità. Saremo in grado di rialzarci e giocarcela per rendere le cose davvero difficili al PSG“.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Real Sociedad-Paris Saint Germain, le probabili formazioni

Real Sociedad: Remiro; Galán, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, André Silva, Kubo

Indisponibili: Elustondo (dito), Odriozola (ginocchio), Carlos Fernández (ginocchio)

In dubbio: Barrenetxea (schiena)

Paris Saint Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Indisponibili: Kimpembe (tendine d’Achille), Škriniar (caviglia), Asensio (bicipite femorale)

In dubbio: nessuno