Come vedere tutte le partite di Serie A: l’abbonamento a DAZN e come risparmiare

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato di Serie A 2024/25 e, per i tantissimi tifosi che non possono seguire la propria squadra del cuore allo stadio, è tempo di sottoscrivere l’abbonamento che consenta di guardare le partite. La Serie A si può vedere tutta in esclusiva su Dazn che ne ha acquistato i diritti fino al 2019, mentre su Sky si potranno guardare soltanto tre gare per ogni turno di campionato in co esclusiva con Dazn. Il prezzo dell’abbonamento è piuttosto lievitato negli ultimi tempi, non senza qualche polemica dovuta principalmente alla qualità dello streaming ed alla diretta non perfettamente in contemporanea per tutti gli utenti. Circostanza, quest’ultima, che ha comportato un disagio non da poco: alcuni tifosi sentivano i vicini esultare per un gol con alcuni secondi di anticipo rispetto alla diretta sul proprio televisore.

Come vedere tutte le partite di Serie A 2024/25: l’abbonamento a DAZN

Ad ogni modo, i tifosi del Calcio Napoli e delle altre squadre di Serie A che desiderino guardare tutte le partite devono sottoscrivere l’abbonamento a Dazn. È necessario sottoscrivere l’opzione Standard o Plus, che consistono in quanto segue:

– Standard, a partire da 34,99 € al mese. Tutti gli sport disponibili su DAZN, in contemporanea su 1 rete domestica. Si possono vedere il calcio italiano e internazionale con tutta la Serie A Enilive e LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, la UFC, la boxe, una selezione di partite di NFL, la UWCL e molto altro.

– Plus, a partire da 59,99 € al mese. Tutti gli sport disponibili su DAZN, in contemporanea su 2 reti domestiche. Il calcio italiano e internazionale con tutta la Serie A Enilive e LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, la UFC, la boxe, una selezione di partite di NFL, la UWCL e molto altro.

Piano Standard Dazn: il dettaglio

Il piano STANDARD permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Con il piano annuale dilazionato in 12 mensilità, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 34,99 € al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di Amazon o Apple.

Con il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 359 € pari a 29,92 € al mese con un risparmio di 15 € al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 180 € all’anno. Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è invece disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 39,99 € al mese.

Con il piano mensile paghi 44,99€ al mese senza vincoli, puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Il piano mensile è disponibile anche dallo store Apple e Google a 49,99 € al mese.

I prezzi si riferiscono agli abbonamenti sottoscritti tramite DAZN.com.

Piano Plus Dazn: il dettaglio

Il piano PLUS permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Con il piano annuale con pagamento dilazionato, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €59,99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di Apple o Amazon. Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 59,99 € al mese.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 599 € all’anno pari a 49,91 € al mese con un risparmio di 20 € al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre 240 € all’anno.

Con il piano mensile paghi 69,99€ al mese senza vincoli anche dallo store digitale Apple e Google e puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

I prezzi si riferiscono agli abbonamenti sottoscritti tramite DAZN.com.

Come risparmiare

È possibile risparmiare qualche soldo sottoscrivendo quindi l’abbonamento annuale, con pagamento sia dilazionato in 12 rate che in un’unica soluzione. Il pagamento per intero della quota annuale consente di risparmiare di più, tuttavia comporta un esborso immediato più consistente.

Il recesso da parte dell’Utente

L’utente potrà recedere dal proprio abbonamento al Servizio DAZN in qualsiasi momento antecedente alla scadenza di tale abbonamento. Nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza annuale sarà dovuto dall’utente l’importo corrispondente agli sconti fruiti secondo quanto previsto e descritto nelle singole offerte promozionali e nella sezione trasparenza tariffaria.