Gennaro Giampietro è un nuovo calciatore del Portici 1906. Il terzino classe 2005 arriva dall’U.S. Avellino. Prima esperienza tra i ‘grandi’ per lui, che si aggregherà alla rosa a disposizione di mister Gaetano Perrella.

UFFICIALE/ Il terzino Gennaro Giampietro è un nuovo calciatore del Portici 1906

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Il Portici 1906 comunica alla Città e agli organi di stampa di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Giampietro.

Terzino classe 2005 che può giocare su ambo le fasce anche come quinto di centrocampo, Gennaro Giampietro muove i primi passi dentro il rettangolo verde con la Scuola Calcio “Maurizio Lanzaro”. Poi il passaggio al settore giovanile dell’U.S. Avellino: con gli irpini il percorso di crescita e formazione calcistica dura cinque anni.

In pianta stabile nella rosa che disputa il Campionato Primavera 3, Giampietro è tra i protagonisti della promozione in Primavera 2 della formazione avellinese. Un successo arrivato dopo la vittoria del campionato e della finale playoff contro la Juve Stabia.

Prima esperienza tra i grandi per Gennaro Giampietro, un nuovo “under” per mister Gaetano Perrella. Un sentito ringraziamento ai direttori Mario Aiello e Giuliano Capobianco per la riuscita dell’operazione”.