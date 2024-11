Turris in silenzio stampa e annuncia: “Trattative alle battute finali, lunedì si entrerà nel vivo”

Con una nota diffusa dall’ufficio stampa a firma della dirigenza, la Turris ha reso note le ultime notizie riguardanti la cessione della società. Nonostante si sia andato oltre le date elencate da Ettore Capriola nell’incontro con i tifosi ad inizio mese, in cui si narrava il 20 novembre come ultimo giorno utile prima della consegna della squadra al sindaco Mennella, la società corallina con un comunicato identico a quello precedente ha voluto spiegare, girando molto alla larga, le ultime sulle trattative di cessione del club.

L’ennesimo comunicato uguale della Turris, manca ancora chiarezza

Non si fanno nomi, non si fanno date (forse è meglio vedendo i precedenti) e si rimanda tutto a lunedì. Non il massimo, specialmente quando la concentrazione di questi giorni dovrebbe essere tutta al Messina, in una partita in programma domenica che è un vero e proprio scontro diretto salvezza.

Si posticipa dunque ancora una volta la fine delle trattative, e si aggiungono una serie di “manca poco” e ingressi in “nuove fasi”, che sembrano durare da un’eternità. Nel mentre si avvicina la scadenza del 16 dicembre che per la Turris sarà un crocevia fondamentale, dove si rischia la radiazione del campionato.

Sono giorni caldissimi: secondo le ultime voci la trattativa di cui si parla sarebbe con una cordata locale, con nomi che hanno già affrontato avventure nel calcio campano. Ma finché non ci sarà l’ufficialità, almeno per ora si possono definire tutte semplici chiacchiere… da bar.

“Siamo alla vigilia della settimana della svolta. Le trattative sono alle battute finali. Da lunedì si entrerà nella fase operativa degli accordi. E’ stata fatta una programmazione, manca poco, le scadenze verranno rispettate. Ringraziamo tutti i consulenti che stanno seguendo l’operazione. La Turris continua il campionato con una struttura societaria più forte. Da questo momento silenzio stampa per evitare di influenzare le persone”.