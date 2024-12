CALCIO – La sfida tra Atalanta e Real Madrid, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si terrà alle 21:00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport (canale 253) e Sky Sport Arena (canale 204), oltre ad essere disponibile in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming gratis

Queste le probabili formazioni del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Zappacosta, Brescianini, Palestra, De Ketelaere, Zaniolo, Samardzic.

Assenti: Cuadrado, Scalvini, Scamacca.

Nessun giocatore squalificato.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vasquez, Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Mestre, Vallejo, Youssef, Jimenez, Ceballos, Chema, Brahim, Arda Guler, Modric, Endrick. Assenti: Alaba, Camavinga, Carvajal, Mendy, Militao.

Giocatori diffidati: Camavinga, Endrick, Lucas Vasquez, Militao, Modric, Vinicius Jr.

Arbitro, assistenti, quarto uomo, VAR

Il direttore di gara sarà Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik. Il quarto ufficiale sarà Arys, mentre il VAR sarà gestito da Kwiatowski, supportato dall’AVAR Martins (Portogallo).