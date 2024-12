VIDEO/ Segna il pronipote di Mussolini, i tifosi della Juve Stabia fanno il saluto romano

L’esultanza dei sostenitori della Juve Stabia per la rete di Romano Floriani Mussolini, difensore e figlio di Alessandra Mussolini, sta suscitando polemiche.

Romano Floriano Mussolini segna con la Juve Stabia, i tifosi inscenano il saluto romano

Quando il calciatore ha segnato, i tifosi della squadra non hanno risposto utilizzando il suo nome (Romano), come annunciato dallo speaker, né con il cognome del padre (Floriani) ma hanno scelto di chiamarlo con quello materno (Mussolini), esibendo anche il braccio teso in un saluto che richiama il periodo fascista.

Chi è Romano Floriani Mussolini

Romano, figlio dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini, è pronipote di Benito. Il suo nome completo è Romano Benito Floriani Mussolini. Inizialmente, ha deciso di utilizzare solo il cognome del padre in forma abbreviata, tanto che nelle squadre giovanili capitoline appariva sulla maglia con la scritta “Floriani M.”. Questo è anche il modo in cui viene attualmente menzionato dai giornalisti durante le telecronache. Successivamente, ha scelto di cambiare approccio, optando per avere il cognome della madre per esteso e quello del padre abbreviato: “F. Mussolini”.

Il calciatore, di 21 anni, sta vivendo un’importante fase della sua carriera con la squadra di Castellammare di Stabia, situata nell’area vesuviana di Napoli. In campo, gioca come esterno destro, ricoprendo sia il ruolo di terzino che una posizione più avanzata. Ha iniziato la sua avventura calcistica nel settore giovanile della Roma, ma è nella Lazio che ha proseguito il suo percorso, seguendo tutte le categorie under fino a realizzare nel 2023 il sogno di essere convocato da Maurizio Sarri, all’epoca allenatore della Lazio, per una partita di Conference League contro il Cluj. Mussolini è approdato alla Juve Stabia dopo aver trascorso una stagione in Serie C con il Pescara.