Stasera, venerdì 10 gennaio 2025, si terrà un match cruciale del campionato di Serie A: Lazio vs Como. Ecco tutto ciò che devi sapere su come seguire la partita e quali saranno le probabili formazioni.

Lazio-Como: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

DAZN : La partita Lazio-Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi attraverso il canale DAZN disponibile su: Smart TV : L’app di DAZN è compatibile con la maggior parte delle Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S supportano l’app DAZN. Dispositivi di Streaming : Utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVision Box per collegare la tua TV a DAZN.

: La partita Lazio-Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi attraverso il canale DAZN disponibile su:

DAZN : Anche lo streaming sarà esclusivo di DAZN. Puoi accedere alla diretta: Via Web : Navigando sul sito DAZN direttamente dal browser del tuo PC o Mac. App Mobile : Scarica l’app DAZN per Android o iOS per seguire la partita su smartphone o tablet.

: Anche lo streaming sarà esclusivo di DAZN. Puoi accedere alla diretta:

Probabili Formazioni Lazio-Como

La Lazio, reduce da una sconfitta nel derby, cerca il riscatto contro un Como che ha mostrato un’ottima forma in casa ma fatica in trasferta. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Tchaouna; Dia. All. Baroni.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Per non perderti neanche un momento di Lazio-Como, assicurati di avere un abbonamento a DAZN. Con queste informazioni sulle formazioni e la copertura televisiva, sei pronto per goderti il calcio di Serie A stasera. Buona visione.