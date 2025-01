Torino-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Sabato 11 gennaio 2025, lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro del 160° Derby della Mole tra Torino e Juventus per la 20ª giornata della Serie A. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti questa partita storica.

Dove Vedere Torino-Juventus in TV

DAZN : La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati possono sintonizzarsi su: Canale 214 di Sky : Se hai un abbonamento a Sky e hai attivato l’opzione per i canali DAZN, potrai seguire il match qui. Smart TV : L’app di DAZN è disponibile per molte Smart TV. Console di Gioco : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S supportano l’app DAZN.

Dove Vedere Torino-Juventus in Streaming

DAZN : Anche per lo streaming, DAZN è la piattaforma esclusiva per questa partita. Puoi accedervi tramite: Sito Web DAZN : Con un abbonamento attivo, puoi guardare la partita direttamente dal sito web. App Mobile DAZN : Scaricabile su dispositivi Android e iOS per seguire la partita su smartphone o tablet. Altri Dispositivi : DAZN supporta dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, e TIMVision Box.

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 18:00 CET.

: Il calcio d’inizio è previsto per le 18:00 CET. Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino.

Probabili Formazioni

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Sanabria, Adams. All. Vanoli. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Il Derby della Mole è sempre una partita carica di emozioni, con la Juventus che cerca di mantenere il suo dominio storico, mentre il Torino spera di interrompere una lunga striscia negativa contro i bianconeri. La Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, cerca di consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Torino di Vanoli vuole sorprendere e fare un colpo in casa.

Non perdere l’opportunità di seguire uno dei derby più sentiti del calcio italiano. Con DAZN, puoi goderti Torino-Juventus in diretta, sia in TV che in streaming, con tutte le emozioni che solo un derby può offrire. Assicurati di avere un abbonamento per non mancare questo evento di Serie A. Buona visione!