Como-Milan, dove vederla in tv e streaming gratis

Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, si terrà il recupero della 19ª giornata di Serie A con il match tra Como e Milan, una partita che promette emozioni e tattica. Ecco come potete seguire questa sfida sia in TV che in streaming, con un accenno alle opzioni gratuite per i tifosi che vogliono risparmiare.

Dove vedere Como-Milan di questa sera in TV e streaming, anche gratis

Orario e Stadio

La partita si giocherà alle 18:30 CET allo Stadio Sinigaglia di Como.

Diretta TV

Sky Sport : Per gli abbonati, il match sarà visibile su Sky Sport Calcio , Sky Sport 4K , e Sky Sport (canale 252) . Questo offre un’esperienza di visione di alta qualità, specialmente per chi ama il calcio in definizione 4K.

: Per gli abbonati, il match sarà visibile su , , e . Questo offre un’esperienza di visione di alta qualità, specialmente per chi ama il calcio in definizione 4K. DAZN: Anche DAZN trasmetterà la partita in diretta. Con un abbonamento, potete vedere il match attraverso l’applicazione DAZN su smart TV, console di gioco, o tramite dispositivi come Chromecast e Amazon Fire Stick.

Diretta Streaming

Sky Go : Se avete un abbonamento a Sky, potete usufruire di Sky Go per vedere la partita in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, e PC.

: Se avete un abbonamento a Sky, potete usufruire di per vedere la partita in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, e PC. DAZN : Oltre alla TV, DAZN offre la possibilità di seguire la partita in streaming. Basta avere una connessione internet stabile e un dispositivo compatibile.

: Oltre alla TV, DAZN offre la possibilità di seguire la partita in streaming. Basta avere una connessione internet stabile e un dispositivo compatibile. NOW: Se non avete un abbonamento tradizionale ma volete vedere il match, NOW offre un pass Sport che include le partite di Serie A trasmesse da Sky, tra cui Como-Milan.

Opzioni Gratis

Streaming Gratuito : Purtroppo, per questa partita specifica, non ci sono opzioni ufficiali per vedere il match in streaming completamente gratuito. Tuttavia, alcuni siti web o piattaforme potrebbero trasmettere la partita illegalmente. Si consiglia di evitare queste fonti per ragioni di sicurezza e legali.

: Purtroppo, per questa partita specifica, non ci sono opzioni ufficiali per vedere il match in streaming completamente gratuito. Tuttavia, alcuni siti web o piattaforme potrebbero trasmettere la partita illegalmente. Si consiglia di evitare queste fonti per ragioni di sicurezza e legali. Bar e Pub: Un’alternativa sociale e gratuita (o quasi) è quella di cercare un bar o un pub locale che trasmetta la partita. Molti di questi luoghi proiettano le partite di Serie A per attirare clienti.

Probabili Formazioni

Como : Semprini; Solini, Vignali, Cagnano, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

: Semprini; Solini, Vignali, Cagnano, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas. Milan: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Morata. Allenatore: Conceição.

Conclusione

Il match Como-Milan è un’occasione per vedere come il Milan reagirà dopo il recente pareggio con il Cagliari, mentre per il Como sarà una sfida cruciale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per chi non può recarsi allo stadio, le opzioni di visione sono varie ma richiedono un abbonamento. Buona visione!