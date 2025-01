Sorteggi di Champions League: ecco chi affronteranno Milan, Juventus e Atalanta

Dopo aver chiuso il girone unico nella zona play-off di Champions League, per la Juventus, il Milan e l’Atalanta prima degli ottavi ci sarà un ulteriore turno tutt’altro che semplice, che si giocherà nel mese di febbraio.

Il sorteggio dei playoff di Champions funziona in un modo molto semplice. Le 16 squadre, tra cui ci sono Atalanta, Juventus e Milan, verranno inserite a coppie in 8 urne: la 9a sarà con la 10, l’11a con la 12a e così via fino al Bruges. Ecco allora che l’Atalanta sarà con Borussia Dortmund, il Milan con il PSV, e la Juventus con il Feyenoord.

Nelle 8 urne ci saranno quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16 e quindi anche Milan e Atalanta) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Quindi le squadre in ogni coppia di teste di serie verranno sorteggiate contro quelle in coppia non testa di serie: 9a o 10a contro 23a o 24, 11a o 12a contro 21a o22a, 13a o 14a contro 19a o 20a, 15a o 16a contro 17a o 18a. Le società teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Champions League, ecco chi affronteranno Milan, Juventus e Atalanta

Al termine del sorteggio le italiane ne escono con umori diversi. Per Milan e Juventus ci saranno impegni olandesi rispettivamente contro Feyenoord e Psv. Per l’Atalanta invece trasferta in Belgio contro l’enigmatico Club Brugge. Si giocherà il 12 e 19 febbraio, poi ci sarà il 21 un ulteriore sorteggio per gli ottavi.