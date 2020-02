Concorso Regione Campania. Da oggi parte la seconda fase al Palapartenope

Al Palapartenope di Napoli, da oggi 10 febbraio 2020, parte la seconda fase del concorso per diplomati e laureati della Regione Campania per l’assunzione di 2243 persone nelle pubbliche amministrazioni di 166 Comuni della Campania. La seconda parte delle prove si concluderà entro fine febbraio. Alla seconda fase partecipano i 23.346 candidati che hanno passato la prima prova, di cui 18.175 per il profilo dei diplomati, che concorrono per 1.280 assunzioni e 5.261 per il profilo dei laureati, che concorrono per 963 assunzioni.

Il Formez informa che solo dopo le graduatorie degli scritti, nel caso risultassero vincitori plurimi, saranno chiamati a scegliere per quale profilo proseguire il concorso. Poi ci sarà uno scorrimento delle graduatorie di merito per raggiungere il numero prefissato per ciascun profilo, da ammettere alla terza fase del concorso, quella formativa.

Le sessioni, per quanto concerne la categoria D, si svolgeranno nelle seguenti date:

10 Febbraio 2020 ore 8,30 – profilo TCD/CAM

11 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo AMD/CAM

12 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo CFD/CAM

13 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo VGD/CAM

13 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo SAD/CAM

19 febbraio 2020 ore 14,30 – profilo CUD/CAM

24 febbraio 2020 ore 8,30 – profilo ITD/CAM.

Per la categoria C invece la seconda prova si svolgerà nelle seguenti date:

18 febbraio 2020 ore 8:30 – profilo CUC/CAM e ITC/CAM alle ore 14:30

19 febbraio 2020 ore 8:30 – profilo CFC/CAM

20 febbraio 2020 ore 8:30 – profilo VGC/CAM

28 febbraio 2020 ore 8:30 – profilo CIC/CAM

La prova scritta consiste nella compilazione di un test con 60 domande a scelta multipla sulle materie indicate per ogni profilo.

L’obiettivo è verificare le conoscenze teorico-pratiche dei candidati in relazione alle discipline richieste per ogni professionalità. La prova si considera superata con un punteggio di almeno 21/30.

