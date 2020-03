Il Sud non vuole rischiare di finire come la Lombardia e si blinda. Fino a qualche settimana fa infatti, non c’era neanche un caso positivo al Sud per il coronavirus. La trasmissione è arrivata nelle regioni meridionali per colpa di chi ha abbandonato il Nord (con treni stracolmi o in macchina) per tornare dalla famiglia. O per colpa addirittura di alcuni turisti che non hanno rispettato le misure di contenimento varate dal governo Conte. Per questo i presidenti di alcune regioni meridionali stanno pensando di adottare provvedimenti ancora più restrittivi.

Primo fra tutti il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. L’isola infatti conta 188 casi positivi. Ieri sera il governatore ha annunciato i provvedimenti che farà nel corso di diverse trasmissioni tv.

“Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo–Catania. Blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta ad adottare, su mia richiesta, per contenere il contagio del Coronavirus nell’Isola.