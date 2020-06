Come di consueto, il Comune di Napoli ha trasmesso il bollettino di oggi, sabato 6 giugno, sull’epidemia di coronavirus in città. Questa la precisazione contenuta nella nota del Comune:

“Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, sabato 6 giugno. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro”.

Il numero totale di persone che in questi mesi sono risultate positive al Coronavirus a Napoli è di 1003. Di conseguenza, come si poteva già dedurre dal bollettino della Regione Campania, si registrano 0 casi in più rispetto a ieri.

Di queste 761 sono le persone guarite, con un incremento di 4 unità rispetto a ieri. Stando al bollettino del 6 giugno, pazienti attualmente positivi a Napoli sono invece 113, in calo di 4 unità rispetto a ieri. Dei pazienti attualmente positivi al coronavirus, 19 sono ricoverati in ospedale: uno in meno rispetto alla giornata di ieri.

Rimane invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva, a quota 1. Non si registra alcun decesso rispetto a ieri, e il numero di morti a causa del covid rimane stabile (129). Dei 117 pazienti attualmente positivi, la maggior parte (94) sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti.

IL BOLLETTINO DI IERI A NAPOLI