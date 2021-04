Importanti sviluppi nel piano vaccinale in Campania. Due comuni campani, Pozzuoli e Casoria, hanno aperto due nuovi centri per la somministrazione di vaccini.

“A partire da giovedì 15 aprile il Palazzetto dello Sport di Monterusciello sarà sede per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19.” Questo dichiara il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia con un post sulla sua pagina Facebook, che rende noto l’accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale e la direzione dell’Asl Napoli 2 Nord. Il sindaco ha concesso il PalaTrincone di Via Miccoli in comodato d’uso gratuito per tutta la durata della campagna vaccinale. Considera infatti il luogo come adatto per gli spazi disponibili e per la comodità di parcheggio. Sarà ovviamente l’Asl a convocare singolarmente i cittadini secondo il piano vaccinale varato dal governo e le indicazioni della Regione Campania. Intanto, sempre da giovedì 15 aprile ci sarà il divieto di sosta h24 su via Miccoli per entrambi i lati della carreggiata.

A partire da giovedì 15 aprile il Palazzetto dello Sport di Monterusciello sarà sede per la somministrazione dei vaccini… Pubblicato da Vincenzo Figliolia su Martedì 13 aprile 2021

Non solo Pozzuoli: anche sindaco di Casoria, Raffaele Bene, con un video sulla sua pagina Facebook informa i cittadini dell’apertura del nuovo hub per i vaccini all’Ospedale dei Camilliani di Casoria. La decisione è stata presa dopo una riunione alla quale ha partecipato lo stesso sindaco presso la direzione generale dell’Asl NA 2 Nord. “La dimostrazione che il giusto dialogo tra le istituzioni può dare buoni frutti. Il cammino intrapreso per uscire finalmente da quella che è la pandemia è sempre più spedito in tutto il Paese e in città.” Così il Sindaco Raffaele Bene, che ringrazia inoltre il Direttore Generale e l’Ospedale dei Camilliani.