Napoli, migranti e rifugiati in protesta: non possono ottenere il vaccino anti Covid

Questa mattina, da Piazza Garibaldi, è partita una protesta di più diche si sono recati alla Prefettura di Napoli per richiedere e provare ad ottenere un permesso speciale di emergenza. La protesta nasce perché costoro si sono visti negare i loro diritti fondamentali, compreso quello alla salute visto che non hanno la possibilità di ricevere il vaccino contro il Covid-19.

La manifestazione è stata organizzata dal Movimento migranti e rifugiati e tra le richieste emerge quella della creazione di un canale di emersione per chi non è provvisto di documenti, ma anche un permesso di attesa sanatoria per coloro che stanno perdendo tempo e denaro a causa della lentezza della burocrazia. Infatti, quasi 20mila persone a Napoli hanno provato ad accedere alla sanatoria annunciata dall’ex ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, ma nessuna di queste persone è stata convocata.

Inoltre, i migranti e i rifugiati protestano anche per ricevere il vaccino contro il Covid-19, perché, al momento, sono impossibilitati. Per registrarsi sulla piattaforma della Regione Campania c’è bisogno del codice fiscale e della tessera sanitaria dei quali sono sprovvisti. Sono, però, in possesso del tesserino sanitario provvisorio che il sistema non riconosce. Nessuno di loro riesce a registrarsi ed è esposto continuamente al contagio.