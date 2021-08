“(S)mettila qui”: il messaggio geniale sui posacenere nel Parco del Cilento

Il rispetto per l’ambiente va di pari passo con la tutela della propria salute, e in Campania hanno trovato un modo geniale per coniugare i due aspetti. A Trentinara, piccolo borgo del Salernitano, sono comparsi dei posacenere con su scritto il messaggio: “[S]mettila qui“.

A installare questi originali posacenere è stato il Comune di Trentinara, grazioso borgo situato nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Lo slogan ideato ha un duplice significato: un invito a smaltire correttamente le sigarette (mettila qui) e a prendere in considerazione anche la propria salute (smettila qui).

Roberto Paolantonio, consigliere comunale di Trentinara, ha condiviso una foto di una delle nuove installazioni sul suo profilo Facebook, accompagnata dal seguente commento: “[S]mettila qui: vieni a Trentinara, ama te stesso e rispetta l’ambiente. Anche l’installazione di posacenere pubblici diventa un momento utile per veicolare messaggi importanti ed originali”.

Un monito importante, quello apparso nel Cilento, considerando che il fumo di sigaretta produce un duplice effetto negativo sulla salute umana e sull’ambiente. In particolare, è bene ricordare in questo periodo di vacanze e relax che anche il fumo in spiaggia può essere molto dannoso. L’inquinamento generato dalle sigarette fumate sotto gli ombrelloni può superare persino quello che si registra in una zona a elevato traffico di auto.