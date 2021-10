Covid in Italia, il bollettino di oggi: calano i positivi (1.612) ma anche i tamponi

Consueto appuntamento quotidiano con i dati aggiornati sui contagi da Covid-19 in Italia, come riporta il sito del Ministero della Salute.

Covid-19 in Italia, il bollettino di oggi:

Oggi i nuovi positivi sono 1.612 (ieri 2.968), i dimessi/guariti 2.446( ieri 2716), i deceduti sono 37 (ieri 33) ed il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia sono 4.683.646 (ieri 4.682.034). Gli attualmente positivi sono 92.096 con -871 (ieri 218). Effettuati solo 122mila tamponi.

La regione più colpita dai contagi da coronavirus è l’Emilia Romagna, seguita dal Lazio +240. Mentre i nuovi contagi in Campania sono 163 a fronte di 5.941 tamponi effettuati; il tasso di positività è in aumento, e si attesta al 2,74% rispetto al 1,91% di ieri. Sette i decessi nelle ultime 48 ore comunicati nel resoconto regionale odierno (contro i 4 di ieri) ai quale va aggiunto un altro decesso precedente ma registrato solamente ieri. Resta immutato il numero di ricoveri nelle terapie intensive, mentre aumentano di 6 unità i pazienti nei reparti covid ordinari.

Oggi l’Ema ha dato l’ok all’ulteriore richiamo per immunodepressi e over 18, ma secondo un nuovo studio la terza dose potrebbe non essere necessaria per i soggetti sani.

Il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ieri sera a ‘Che tempo che fa’ ha dato i numeri della campagna vaccinale: “Siamo a oltre 85 milioni di somministrazioni, abbiamo superato le 42 mln e 650mila seconde dosi e questa settimana arriveremo all’80%”.