Da poche ore è giunta la notizia del decesso di Giampiero Galeazzi, noto telecronista sportivo particolarmente legato alla città di Napoli. Proprio in una delle sue ultime interviste aveva parlato del forte legame con la nostra città.

Giampiero Galeazzi e l’amore per Napoli: “Lì è partita la mia fortuna”

Il capoluogo partenopeo ha conquistato il cuore del celebre ‘bisteccone’, così come era definito per la sua stazza. Basti pensare al divertente incontro del giornalista con Diego Armando Maradona avvenuto subito dopo la vittoria del primo scudetto azzurro,

Un legame speciale raccontato dallo stesso Galeazzi che, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tutto Salernitana Channel’, aveva dichiarato: “Io ho legato molto la mia fortuna professionale proprio con Napoli, con tutta la Campania”.

“In un paio di anni ho seguito Maradona, lo scudetto del Napoli. Per me la Campania è una terra felix, una terra felice e fortunata perché ho incontrato grandi campioni e un pubblico straordinario. Ci torno sempre volentieri da quelle parti”.

La scomparsa di Galeazzi, avvenuta nella giornata di oggi, ha gettato un’ombra di profonda tristezza sul mondo dello sport e non solo. In tanti hanno voluto ricordarlo tramite i social, compreso Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, e l’intero club azzurro. Il decesso sarebbe stato causato da una malattia che lo affliggeva da tempo.