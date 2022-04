FOTO/ Il Lago d’Averno visto dallo spazio: è una grande macchia rossa

La DG Defis, Direzione Generale industria della difesa e dello spazio della Commissione Europea, ha pubblicato su Twitter una suggestivo scatto del Lago d’Averno, situato a Pozzuoli, che dall’immagine catturata dal satellite Sentinel 2 appare come una grande macchia rossa. Nei giorni scorsi, infatti, le acque avevano assunto un colore violaceo.

Il post mette a confronto due immagini: una scattata il 1 marzo, l’altra il 5 aprile, a seguito della nuova colorazione assunta dalle acque. La differenza è sorprendente: nella seconda immagine il lago appare come un’enorme macchia rossa che domina i Campi Flegrei.

“Averno è un lago della Campania ,noto per il suo paesaggio e la biodiversità. Recentemente, le sue acque sono diventate rosse a causa di una massiccia fioritura algale. Il cambiamento è visibile confrontando le immagini di Sentinel 2 del 1 marzo e del 5 aprile” – si legge nel post.

Inizialmente molti avevano attribuito le cause del colore rossastro delle acque al fenomeno del bradisismo ma in realtà gli esperti hanno spiegato che si tratta di un’alga, nello specifico di un cianobatterio. “Non c’entra il bradisismo né i fenomeni vulcanici. In questa stagione succede spesso. E’ un fenomeno dovuto all’eutrofizzazione di certi tipi di alghe che danno la colorazione rossa” – ha specificato con una nota l’Arpac.

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) April 7, 2022