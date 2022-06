Getta in mare il cane durante la passeggiata e lo tira col guinzaglio: voleva rinfrescarlo

Getta in mare il cane col guinzaglio. Quando pensi di averle davvero viste tutte devi ricrederti. E’ quello che succede guardando questo video, postato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui social.

Getta in mare il cane

Nelle immagini si vede un giovane mentre passeggia sulla banchina di un porto, molti utenti nei commenti dicono sia quello di Torre del Greco, che per rinfrescare il suo cane decide di buttarlo in acqua. Il povero esserino si ritrova contro la sua volontà ad essere gettato in mare appeso al guinzaglio dal padrone che poi ad un certo punto decide che quella frescura può bastargli e lo tira fuori come fosse un “panaro“.

Purtroppo nonostante le leggi e una sempre più crescente consapevolezza verso gli animali ci sono ancora soggetti in grado di trattarli come oggetti.

Pitbull abbandonato e legato sotto il sole

E’ di domenica scorsa il caso del pitbull maschio abbandonato e legato ad un palo sotto il sole cocente a Chiaia. Il cane fortunatamente è stato trovato in tempo da alcuni passanti che lo hanno salvato da morte certa. Il pitbull era ormai privo di sensi essendo stato per ben due ore sotto il sole a 37°. I volontari dell’Oipa Napoli poi lo hanno preso e curato ed ora aspettano un’adozione consapevole.