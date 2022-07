Napoli, da oggi è attiva l’app per prenotare le spiagge libere: quali e come fare

Napoli – A partire da oggi è attiva l’app per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera afferenti alla spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena. In questi lidi, infatti, anche a causa dei recenti episodi di violenza e della diffusione dei contagi covid, si è deciso di fissare un limite di ingressi per ragioni di ordine pubblico e per evitare eventuali assembramenti.

Napoli, attiva l’app per prenotare l’accesso in spiaggia libera

L’autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, d’intesa con la Giunta Comunale e i titolari delle concessioni balneari limitrofe alla spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena, ha fissato le seguenti modalità di fruizione:

Spiaggia delle Monache, tratto di spiaggia pubblica ricompresa tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Sirena: l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria, dalle 8:30 alle 17:30, per un numero massimo di 400 persone. E’ possibile effettuare la prenotazione per accedere alle predette spiagge collegandosi all’apposita sezione del sito Lidoo e conoscere in tempo reale la capienza disponibile alla data prescelta;

l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria, dalle 8:30 alle 17:30, per un numero massimo di 400 persone. E’ possibile effettuare la prenotazione per accedere alle predette spiagge collegandosi all’apposita sezione del sito Lidoo e conoscere in tempo reale la capienza disponibile alla data prescelta; Spiaggia ricompresa tra palazzo Donn’Anna e Bagno Ideal: anche qui l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17:30. Il limite di accessi è fissato a 24, di cui 12 garantiti attraverso il Bagno Ideal e 12 mediante il Bagno Elena. Anche in questo caso è possibile prenotarsi attraverso la stessa piattaforma alla sezione dedicata. I minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Il personale dei lidi sarà autorizzato a procedere all’identificazione delle persone per conoscerne l’età anagrafica.

“Come avevamo previsto da oggi l’accesso alle spiagge libere di Napoli sarà regolamentato grazie ad una App. Voglio ringraziare personalmente Stefano Cicala e Alessandro Recano della Maylab Srl, proprietaria del portale Lidoo.it, che ci hanno messo a disposizione gratuitamente il loro portale per l’accesso controllato alle spiagge. E’ chiaro che la necessità si presenta essenzialmente nel fine settimana quando l’accesso ai lidi è maggiore, ma in questo modo abbiamo un sistema di prenotazione trasparente e di facile uso per tutti” – ha dichiarato l’assessore all’ambiente e al mare, Paolo Mancuso.