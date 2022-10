Anche quest’anno, Il Sole 24 Ore ha pubblicato l’Indice della Criminalità, stilando una classifica delle città d’Italia dove si registrano più reati, in base al numero di denunce (per abitanti) presentate nell’anno 2021 nelle 106 province analizzate. Ancora una volta basta guardare il podio per mettere a tacere pregiudizi e stereotipi che da anni sporcano la nostra città: la graduatoria finale è capitanata da Milano, seguita da altre città del Nord, mentre Napoli non compare nelle prime posizioni.

Indice Criminalità, la classifica: Milano prima per numero di reati

Nella classifica finale delle province, Napoli occupa la decima posizione. Una collocazione che, di certo, presuppone un numero elevato di reati (4216,9 ogni 100 mila abitanti, in aumento rispetto all’anno precedente) ma di gran lunga migliore rispetto ad altre città del Nord: Milano si colloca al primo posto seguita da Rimini, Torino e Bologna.

Anche nelle classifiche suddivise per tipologia di reato, la città partenopea riporta dati migliori rispetto ad altre: per quanto riguarda i danneggiamenti occupa la 104esima posizione della classifica ed è fra gli ultimi posti anche per furti in abitazioni ed esercizi commerciali, violenze sessuali e omicidi preterintenzionali.

Il numero maggiore di denunce a Napoli è stato presentato per furti con strappo e di motociclo, contrabbando e associazioni di tipo mafioso. Ancora prima in classifica per furti generali è Milano che primeggia anche nelle categorie furti con destrezza, furti di auto in sosta e in esercizi commerciali.

Per reati legati a stupefacenti e spaccio conquistano le prime posizioni La Spezia, Catanzaro e Padova mentre Napoli si colloca rispettivamente al 54esimo e 56esimo posto. Per lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile guadagnano il triste primato Venezia, Genova e Trieste mentre al capoluogo campano spetta la 42esima posizione.