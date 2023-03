Stop padrini e madrine. Niente più padrini e madrine per i battesimi. E’ la decisione di monsignor Giacomo Cirulli, vescovo delle Diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, nel Casertano.

Stop padrini e madrine nel Casertano

Il prossimo 20 marzo promulgherà un decreto per «la sospensione in via sperimentale e per tre anni della presenza di padrini e delle madrine nella celebrazione del Battesimo, della Confermazione e nel Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti».

Lo annuncia una nota diffusa dalle tre Diocesi del Casertano, con la quale si spiegano le “motivazioni pastorali”:

“Nell’odierno contesto socio-ecclesiale l’ufficio dei Padrini e delle madrine, per lo più, ha perso il suo valore originario. La missione legata a tali figure, infatti, consiste nell’accompagnare i catecumeni o i cresimandi nell’intero percorso di fede e non soltanto nel momento della celebrazione del Sacramento. Allo stato attuale, tuttavia, tale ruolo ha perso quasi del tutto il suo significato, riducendosi ad una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale. La sospensione in via sperimentale non ha lo scopo di sminuire il valore di tali figure, ma rappresenta un tentativo, da parte del Vescovo, di recuperarne l’identità e la missione, come meglio specificato nelle note applicative, che costituiscono parte integrante del Decreto“.