Lecce-Napoli, biglietti in vendita: tagliandi a 35 euro, solo 1500 i posti disponibili

Parte oggi la vendita dei biglietti di Lecce-Napoli, gara valida per la 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19:00 allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce. Sono solo 1500 i posti disponibili nel settore ospiti. Gli uomini di Spalletti affronteranno i giallorossi prima di Pasqua, con l’intento di allungare in classifica e prepararsi al meglio per la storica trasferta di Milano del 12 aprile, che vedrà gli azzurri opporsi al Milan di Pioli nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nonostante i pochi posti disponibili allo stadio di Via del Mare e le limitazioni dovute al regolamento d’uso, non mancherà il supporto dei tifosi al seguito della capolista, in campo domenica sera al Diego Armando Maradona.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC NAPOLI.

Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile.

Le Tariffe Intero € 35,00 / Under 14 € 14,00

Il Calcio Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Il regolamento d’uso

Normativa per striscioni e coreografie: In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di materiale coreografico all’interno dell’impianto sportivo dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito (alla voce “Stadio”), a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail sicurezza@uslecce.it, entro le ore 19:00 di lunedì 3 aprile p.v. Sarà cura dell’U.S. Lecce comunicare il rilascio del nulla osta.

Si raccomanda di prendere visione del piano di viabilità in vigore 4 ore prima della gara.