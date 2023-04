Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, ha condiviso l’appello della mamma di Angela, una bambina di 7 anni che ha subito l’amputazione della gamba a seguito di un incidente avvenuto durante i festeggiamenti per la prima comunione del cugino. La piccola necessita di nuove protesi, molto costose, e i familiari si sono affidati al buon cuore del popolo partenopeo, lanciando una raccolta fondi che, con il contributo di ognuno, possa consentirgli di acquistarle.

Napoli con Angela, la bambina ha perso la gamba: via alla raccolta fondi

“Carissimi condivido con voi questa storia sperando che ognuno possa sostenerla come crede e può. Angela è una bambina napoletana di 7 anni. Durante i festeggiamenti per la comunione di un suo cuginetto, si è appoggiata sul tavolo del buffet dove vi erano delle lastre di marmo senza essere fissate. Una di queste le è caduta sulla gamba causandole un trauma da schiacciamento dell’arto inferiore destro, che ha causato l’amputazione dello stesso“ – racconta l’assessore sui social.

“Ha subito per ora 5 operazioni ed ha perso la gamba. Amava molto fare la danza ed il nuoto ma purtroppo ha diritto solo alla protesi standard che le consente di camminare. Le altre protesi che le consentono di fare sport hanno un costo elevatissimo e devono essere sostituite seguendo la crescita della bambina, quasi ogni anno”.

“Ci vorranno più di 30 protesi fino al raggiungimento dei suoi 18 anni. Ho conosciuto Angela e la sua mamma, non hanno mai perso il sorriso e soprattutto la fiducia nella vita. Vi lascio il link per la donazione. Se volete e se potete vi chiedo di condividere, grazie” – conclude.

La raccolta fondi è stata lanciata sul portale Go Fund Me dalla mamma di Angela che descrive il dramma vissuto dalla sua bambina spiegando: “Alla mia bimba di 6 anni è accaduta una cosa che non dovrebbe mai accadere a nessuno. Nel maggio 2022 avremmo dovuto festeggiare insieme a tutta la famiglia la prima comunione del cuginetto. Tutti i bimbi giocavano nella terrazza del ristorante ed è lì che la festa si è trasformata in tragedia”.

“Nel recuperare un palloncino che si era poggiato su un bancone da buffet instabile, la mia Angela si è sporta e una delle lettere di marmo appoggiate senza essere fissate sul fronte del bancone le è caduta sulla gamba. Vi voglio raccontare della mia angoscia per le svariate ore di intervento, 30 per la precisione, suddivise in 5 operazioni, con 5 anestesie e tutto ciò che ne consegue”.

“Oltre a perdere l’arto ha rischiato di perdere anche la vita. Fortunatamente, con l’aiuto del Signore, dopo 3 giorni in rianimazione miracolosamente si è svegliata pronunciando la parola mamma. Solo il fatto di averla tra noi è un miracolo ma la nostra sfida non finisce qui. Questo è il momento di far sentire la vicinanza della comunità. Farò di tutto purché il resto della sua vita sia spensierata e priva di complessi, per questo chiedo un vostro aiuto per renderla libera ed autonoma“.