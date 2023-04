METEO/ Arriva il maltempo invernale: temporali, vento e nubifragi improvvisi

Dopo una fredda Pasqua, le previsioni meteo annunciano l’arrivo di un’altra perturbazione a Napoli e in Campania, ma più in generale in tutto il Sud Italia, con l’inizio di una nuova ondata di maltempo che causerà temporali, anche violenti, soprattutto nel weekend del 15 e 16 aprile.

Meteo a Napoli: maltempo nel weekend del 15 e 16 aprile

Stando alle stime de Il Meteo, nel corso della settimana proseguirà la fase di instabilità in Italia, con continui ingressi freddi in arrivo dal Nord Europa e un peggioramento previsto per il prossimo weekend, quando il passaggio di un insidioso ciclone darà il via all’ennesima ondata di maltempo.

Ancora una volta la perturbazione colpirà soprattutto il Centro-Sud che già a partire dalle prime luci di sabato, 15 aprile, dovrà fare i conti con un tempo molto capriccioso. Nel pomeriggio, poi, il maltempo si estenderà al resto del Paese, fatta eccezione per il Nord-Ovest, con piogge intense in particolare sul basso versante tirrenico e sulle due isole maggiori. In queste zone non si esclude il rischio di nubifragi improvvisi.

La situazione non migliorerà nemmeno il giorno successivo, domenica 16 aprile, quando persisterà ancora al Sud il rischio di violenti temporali con raffiche di vento anche molto intense, provenienti dai quadranti settentrionali. Un quadro climatico che tradurrà in un calo delle temperature che si attesteranno su valori abbastanza freschi per il periodo.

“Dopo un venerdì di pausa con il sole che dominerà gran parte delle Regioni, dalle prime ore di sabato una nuova e più intensa perturbazione raggiungerà l’Italia, attraversandola nel corso del weekend. Le precipitazioni, spesso temporalesche e localmente accompagnate da improvvise grandinate, interesseranno maggiormente le Regioni centrali e il Sud peninsulare, il Nord, almeno il settore occidentale, sarà saltato dalle piogge” – spiega il meteorologo Lorenzo Tredici.

“Dobbiamo menzionare anche la neve. La dama bianca tornerà a imbiancare le Alpi a quote di tutto rispetto per essere quasi metà aprile. La perturbazione di giovedì riporterà la neve fino a quote di valle (4-600 metri) in provincia di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno. Quella del weekend sopra i 1500 metri sugli Appennini centro-meridionali” – conclude.