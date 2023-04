Nunzia Schiano scelta per un film americano: “Sono felice, ho un ruolo importante”

L’attrice napoletana Nunzia Schiano sarà la protagonista di un film americano: è stata lei stessa, a fine riprese, a condividere la lieta notizia con i suoi followers, attraverso uno scatto pubblicato sui social.

Nunzia Schiano scelta per un film americano: “Sono contenta”

“Sono molto contenta e volevo condividere la mia gioia con voi. Ho appena finito di girare un film americano con un ruolo importante. Esperienza divertente e appagante. Il titolo? Appena uscirà Ve lo svelerò” – ha scritto l’attrice sul suo profilo Facebook.

All’annuncio ha accompagnato una foto, un selfie scattato dallo specchio che cattura tutta la sua felicità del momento. La Schiano ha tra le braccia un grande mazzo di fiori, probabilmente ricevuto proprio sul set per celebrare la fine delle riprese.

L’attrice partenopea soltanto pochi mesi fa ha incantato tutti con la sua sublime interpretazione di Rosalia Solimene, la confidente di Filumena Marturano, nella trasposizione televisiva del capolavoro di Eduardo De Filippo, con protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

E’ anche un volto noto della fiction di successo Lolita Lobosco (con protagonista Luisa Ranieri), nel ruolo di Andreina. Ha preso parte ad una puntata della prima stagione de L’Amica Geniale, ricoprendo poi il ruolo di governante ne Il Commissario Ricciardi.

Chi è Nunzia Schiano

Nunzia Schiano è nata e cresciuta a Portici, in provincia di Napoli, dove ha frequentato il liceo Orazio Flacco. E’ nota soprattutto per le sue divertenti interpretazioni al fianco di Alessandro Siani: è la mamma di Mattia Volpe in Benvenuti al Sud, riconfermata nello stesso ruolo nel sequel Benvenuti al Nord.

Ha recitato in La valigia sul letto (2009) con Eduardo Tartaglia e Biagio Izzo, Ti lascio perché ti amo troppo (2006), Il paradiso all’improvviso (2003) con Leonardo Pieraccioni. Nel 2011 è nel cast di Napoletans, di Luigi Russo, con Maurizio Casagrande e Massimo Ceccherini e in quello de La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo.

Nel 2012 interpreta una zia del protagonista di Reality, di Matteo Garrone. Nel 2015 è nel cast di Ci devo pensare, di Francesco Albanese, con Francesco Albanese e Barbara Tabita. Nel 2016 interpreta la madre del protagonista Enzo Iupparello nel film Vita, cuore, battito di Sergio Colabona e nel sequel Finalmente sposi. Interpreta un ruolo anche in una puntata della prima stagione della serie televisiva L’amica geniale.