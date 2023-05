Cos’è uno scaldapiatti e a cosa serve?

Oggi parleremo di un elettrodomestico un po’ dimenticato , ma sicuramente molto utile.

Vi è mai capitato che le portate vengono consegnate con piatti freddi?

Un piatto freddo può rovinare un buon pasto, ecco perché è importante curare tutti i dettagli, dettagli come la temperatura dei piatti che fanno la differenza.

Una buona opzione per evitare questa situazione è un scaldapiatti, che ci aiuterà a mantenere a una temperatura costante e calda il nostro servizio di piatti mentre elaboriamo le nostre ordinazioni, permettendoci di servire il cibo con la pietanza alla temperatura perfetta.

Alcuni modelli includono la funzione di scongelamento, perfetta per scongelare gli alimenti o per far fermentare alcuni impasti.

Lo scaldapiatti è un elettrodomestico che passa inosservato, tuttavia ci sono alcuni punti da tenere presenti nella scelta.

Prezzo: confrontare i prezzi prima di scegliere la soluzione migliore, perché esistono molte opzioni e modelli.

Design: scegliete un design che vi piaccia, ma che sia anche pratico e che occupi poco spazio nel vostro ambiente di lavoro.

Capacità: a seconda delle dimensioni della vostra attività, dovrete considerare la capacità dello scaldapiatti.

Livello di temperatura: la maggior parte dei modelli è dotata di un termostato regolabile che consente di impostare la temperatura da 30ºC a 90ºC. Potendo regolare la temperatura, ci assicuriamo di avere sempre la temperatura ideale per ogni tipo di ricetta.

Come funziona uno scaldapiatti?

Il suo funzionamento è davvero semplice, lo scaldapiatti ha una sola funzione e permette di riscaldare un gran numero di piatti contemporaneamente.

Le stoviglie devono essere collocate nello scaldapiatti

Il termostato della temperatura deve essere impostato correttamente

Aspettare circa dieci minuti

Vale la pena utilizzare uno scaldapiatti?

Sono molti gli hotel e i ristoranti che già dispongono di scaldapiatti professionali tra il personale di cucina; senza dubbio, come abbiamo già indicato, questo è un punto di forza che farà la differenza.

Non utilizzare uno scaldapiatti significa servire un piatto freddo che può alterare il cibo e quindi rendere negativa l’esperienza del cliente.

In questo modo, possiamo fornire un servizio ottimo alla giusta temperatura senza che le nostre pietanze arrivano fredde ai nostri clienti a tavola e dare un servizio ottimo e efficiente a tutti i livelli.

Dove posso acquistare uno scaldapiatti?

Esistono diverse opzioni per l’acquisto di queste attrezzature, ma il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a un negozio specializzato in prodotti professionali per il settore alberghiero e della ristorazione. È necessario distinguere tra uso domestico e uso professionale, per acquistare materiali realmente orientati ai professionisti.

Ristoattrezzature è un eCommerce italiano con anni di esperienza nella vendita di tutti i tipi di attrezzature professionali per la ristorazione, con migliaia di recensioni positive e che ne garantisce la qualità del servizio e dei prodotti.

Per questo è importante scegliere un buon fornitore che offra una garanzia di reso o di riparazione tecnica per qualsiasi problema si presenti.

Quanto costa uno scaldapiatti?

Come abbiamo detto, dobbiamo distinguere tra le attrezzature per uso domestico e quelle professionali per il settore alberghiero e della ristorazione.

Ovviamente le attrezzature professionali sono un po’ più costose, ma in genere hanno anche una capacità e una qualità superiore.

Il prezzo di uno scaldapiatti professionale può variare da 300 a 1200 euro, a seconda della capacità e della potenza.

Con questo articolo speriamo di aver dato un po’ più di importanza a questa attrezzatura sottovalutata, che non è certo inferiore ad altre attrezzature professionali.

E, naturalmente, speriamo di avervi aiutato a decidere se avete bisogno o meno di uno scaldapiatti professionale per la vostra attività.