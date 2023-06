Saldi estivi in Campania, c’è la data ufficiale: via agli sconti, dureranno 60 giorni

Nel corso della riunione della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive, la Giunta regionale ha confermato la data scelta per l’inizio dei saldi estivi a Napoli e in Campania: per chi si sta chiedendo quando poter dare il via agli acquisti più convenienti della stagione, la data da cerchiare è quella del 6 luglio 2023.

Saldi estivi 2023 a Napoli e in Campania, quando iniziano: la data

Sarà la prima settimana di luglio, dunque, quella ideale per cimentarsi in promozioni e notevoli sconti in svariati settori, dall’abbigliamento all’elettronica passando per gli acquisti dedicati alla casa. La decisione, ufficializzata dalla Giunta, è stata condivisa con le associazioni di categoria. La data scelta per i saldi estivi del 2021 e del 2022 era stata, invece, quella del 3 luglio.

I saldi dureranno all’incirca 60 giorni e non potranno protrarsi oltre tale limite temporale. I tradizionali sconti estivi, dunque, saranno attivi almeno fino alla prima settimana di agosto in tutta la Campania, dando la possibilità a cittadini e turisti di accaparrarsi prodotti a prezzi ridotti.

Gli altri provvedimenti approvati dalla Giunta durante la seduta

Nel corso della stessa seduta, la Giunta ha approvato anche ulteriori provvedimenti. Il primo riguarda il Museo Madre di Napoli con l’approvazione della delibera di programmazione del finanziamento di 20 milioni, destinato all’ampliamento del Museo di arte contemporanea partenopeo con l’utilizzo dell’adiacente immobile di via Settembrini.

Il secondo si lega, invece, all’Accademia Belle Arti di Napoli. Per l’istituto, infatti, la Regione ha stanziato 731 mila euro per sostenerne gli interventi di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico. In più l’Accademia è già destinataria di fondi per gli interventi di riqualificazione necessari e per i quali occorre completare la copertura finanziaria, di cui si fa carico la Regione.