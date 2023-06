Napoli, un corso gratis e retribuito per chi non trova lavoro: come candidarsi

Sono aperte le selezioni per l’ammissione di 15 disoccupati al corso di alta formazione professionale per Tecnico della gestione energetica, finanziato dalla Regione Campania, gratis e retribuito. Saranno accettate soltanto le candidature provenienti da soggetti muniti di diploma.

Selezioni disoccupati per un corso gratis e retribuito

Il corso – promosso dal Distretto ad Alta Tecnologia STRESS scarl in collaborazione con il Centro Formazione e Sicurezza di Napoli – finanziato dalla Regione Campania Fondo Sociale Europe 2014/2020, avrà una durata complessiva di 500 ore. La partecipazione è completamente gratuita e i 15 vincitori del bando avranno diritto ad una indennità di frequenza pari a pari a 8,15 euro lordi all’ora.

Il progetto ha l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nel campo energetico, fornendo le nozioni necessarie per affrontare le problematiche e gli aspetti legati alla produzione di energia anche in forme non tradizionali.

I partecipanti avranno modo di addentrarsi pienamente nel settore, riuscendo così a padroneggiare le soluzioni più adeguate legate al risparmio energetico e alla produzione di energia con fonti alternative. Un modo per avviarsi ad una professione sempre più richiesta che, allo stesso tempo, potrebbe configurarsi come porta d’accesso al mondo del lavoro.

Gli allievi che porteranno a termine il corso acquisiranno, infatti, la capacità di elaborare piani per la gestione e la manutenzione e innovazioni di impianti per un uso razionale dell’energia e per la riduzione delle emissioni inquinanti, operando nell’ambito di sistemi di gestione ambientale.

Per partecipare basterà presentare la propria candidatura via mail all’indirizzo stress@pec.it allegando la seguente modulistica: la domanda di partecipazione redatta sul modello Allegato A e bando con gli allegati richiesti (entrambi scaricabili dal sito del CFS Napoli e dal sito Stress); fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; curriculum vitae in formato europeo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando completo.