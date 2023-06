Splendore a Napoli: riqualificati i giardini della discesa a mare di via Ferdinando Russo

Napoli è una città di mare, ma i suoi cittadini vivono l’assurdità che gli sia praticamente negato. A Napoli, tra cancelli ed accessi chiusi, molte spiagge sono di fatto privatizzate anche se la legge dice che l’accesso al mare deve essere sempre consentito, a chiunque. I pochi spazi pubblici sono così sovraffollati, oltre che tendenzialmente di difficile praticabilità per la presenza di rocce e scogli. A Napoli se sei anziano, sei hai dei figli piccoli, se sei un disabile, per andare al mare devi essere necessariamente ricco.

Pulizia dei giardinetti di Via Ferdinando Russo a Posillipo: l’iniziativa di Sii Turista e Vini Nugnes

In questo contesto così complicato e umanamente doloroso si inserisce però un’azione stupenda in favore del popolo, realizzata dagli attivisti di Sii Turista Della Tua Città in collaborazione con Vini Nugnes di Orlando Nugnes. Domenica 21 maggio sono stati infatti riqualificati i giardinetti e le scale di via Ferdinando Russo a Posillipo, ossia la strada di accesso alla zona che popolarmente indicata come Giuseppone a Mare.

Un’azione per il popolo: l’accesso a uno dei pochi posti dove fare il bagno gratis

La riqualificazione, è vero, è avvenuta in un quartiere come quello posillipino che certamente non interessato da degrado. Tuttavia l’evento ha una valenza sociale notevolissima perché via Ferdinando Russo è una strada popolare, costituendo il varco per uno dei pochissimi luoghi dove le persone possono fare il bagno gratis.

Ai giardinetti che si trovano lungo la ripida e lunga salita adesso è stato restituito il decoro e possono essere utilizzati come un’area dove poter stare all’ombra, mangiare un panino, dissetarsi. Fare un pit stop prima o dopo il mare. I volontari li hanno liberati dai rifiuti, hanno curato la vegetazione, hanno dipinto le ringhiere che erano arrugginite, hanno creato un tavolo con delle sedute.

Si tratta di un grande esempio di evento sociale e culturale, dalla finalità pubblica realizzata grazie al volontariato supportato da realtà imprenditoriali molto legate al territorio. Il senso della riqualifica si snoda lungo una doppia via: il risultato immediato che consiste nella ritrovata piena fruibilità del luogo, e quello a lungo termine della sensibilizzazione al rispetto e alla preservazione del decoro e del bello. È esattamente questo il messaggio che vuole trasmette la collaborazione tra i volontari di Sii Turista e Vini Nugnes, realtà accomunate dall’enorme impegno in favore della bellezza, del territorio e della sua gente.