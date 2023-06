Emergenza caldo a Napoli, il piano del Comune: spazio docce e lavanderia per i bisognosi

Con l’arrivo della prima ondata africana della stagione il Comune di Napoli, come ogni anno, ha varato il piano caldo che prevede una serie di interventi e consigli volti a tutelare le fasce deboli della cittadinanza, esposte a rischi di salute per le condizioni climatiche, come anziani e persone senza fissa dimora.

Napoli, il piano caldo 2023: interventi e consigli

Innanzitutto, l’amministrazione comunale ha fornito una serie di indicazioni utili per l’intera cittadinanza. In caso di ondate di calore, dunque, si consiglia di:

evitare di stare all’aria aperta tra le ore 12.00 e le 18.00 (le ore più calde della giornata);

fare bagni e docce d’acqua fresca per ridurre la temperatura corporea;

schermare i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento dell’ambiente;

bere molta acqua;

evitare bevande alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiare frutta e verdure fresche. Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo;

indossare vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali: gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore;

accertarsi delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offrire aiuto;

Al fine di contrastare situazioni di emergenza sociale e vulnerabilità per i soggetti più fragili, i cittadini che vengono a conoscenza di situazioni emergenziali possono segnalare l’episodio al servizio sociale territoriale. Le sedi sono consultabili sul sito ufficiale.

Inoltre, i cittadini possono contattare la Centrale Operativa Sociale (al numero 0815627027) attiva tutti i giorni per segnalare situazioni di emergenza:

– nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 8.00

– nei giorni sabato, domenica e festivi h24

Per i senza dimora è stato attivato un servizio specifico con il lancio di una casella di posta elettronica destinata a raccogliere tutte le segnalazioni. Il cittadino, una volta appurata l’emergenza, può inviare una mail all’indirizzo sos.senzadimora@comune.napoli.it specificando il luogo dove la/le persone senza dimora usa/no trattenersi e, laddove sia possibile, fornire informazioni generali. Le segnalazioni pervenute saranno inviate dagli uffici competenti alle Unità di Strada e ai Servizi Sociali competenti territorialmente.

Al fine di tutelare il benessere delle persone senza dimora presso il Real Albergo dei Poveri è stato allestito uno spazio docce all’interno del quale possono prendersi cura di sé nel rispetto della privacy, con un tempo adeguato e lontano da situazioni stigmatizzanti.

Lo Spazio Docce si compone di un cortile antistante, di uno spazio destinato all’accoglienza limitrofo al locale Deposito e Lavanderia. All’interno sono presenti due moduli con tre bagni con lavandini e quattro docce. In ciascun modulo è presente un bagno completo di doccia per disabili.

Le attività sono realizzate secondo il calendario di seguito riportato:

Lunedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 con i seguenti servizi:

– servizio docce

– servizio barba

– guardaroba sociale

Martedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 12:30 con i seguenti servizi:

– servizio barba

– guardaroba sociale

– preparazione lavatrici

– consegna posta

– colloqui residenza di prossimità

– ascolto attivo

– pratiche burocratiche

– accompagnamenti servizi territoriali

Mercoledì dalle 12:30 alle 17:30 con i seguenti servizi:

– servizio docce

– servizio barba

– guardaroba sociale.