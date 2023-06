Ha scosso l’intera Campania la tragedia del piccolo Giovanni, il bambino morto a soli 12 anni ad Agerola dopo essere stato violentemente trascinato dal mulo della tenuta agricola di famiglia. Nonostante la corsa in ospedale, per il ragazzino, che sognava di diventare pastore, non c’è stato nulla da fare. A renderlo noto è Il Mattino.

Tragedia in Campania per Giovanni, il bambino morto ad Agerola

Il dramma si è consumato nella piccola azienda agricola di famiglia, dove Giovanni amava trascorrere del tempo insieme al papà, al nonno e ai tanti animali che conosceva fin troppo bene, compreso quel mulo che era solito cavalcare.

Stando agli ultimi aggiornamenti, nella mattinata di ieri il bambino sarebbe rimasto incastrato con un piede nelle briglie del mulo che, imbizzarrito, lo avrebbe trascinato sul suolo per alcune decine di metri, in direzione della stalla, probabilmente calpestandolo violentemente durante la corsa. Tracce di sangue, infatti, sarebbero state ritrovate sul suolo e anche sullo zoccolo dell’animale.

Sul posto si trovavano la mamma di Giovanni, intenta a mungere le capre, e il nonno, mentre il papà si trovava poco distante dalla stalla. Quel mulo che il bambino cavalcava da sempre senza problemi, avrebbe iniziato a scalciare, forse per aver avvertito qualche tipo di pericolo, dando inizio ad una folle fuga, conclusasi tragicamente in pochi attimi.

Giovanni sarebbe caduto rovinosamente a terra e, rimanendo attaccato alla briglia, trascinato e calpestato sul suolo. Probabilmente una ferita alla nuca si sarebbe rivelata fatale. Il 12enne è stato trasportato d’urgenza presso il vicino pronto soccorso dai genitori e dal nonno ma, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sotto choc i familiari del piccolo, in particolare la madre che, stando a quanto si apprende, avrebbe accusato un malore che avrebbe reso necessario il trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare.

“Agerola piange un giovane figlio. Ancora una tragedia immane e un dolore lacerante ci lasciano attoniti e sgomenti. A nome dell’intera comunità agerolese ci stringiamo intorno alla famiglia del piccolo Giovanni” – è il post diffuso sui social del Comune di Agerola.