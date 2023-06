Spettacolo napoletano, riapre via Krupp. Ministro: “Un’opera d’arte, un regalo al mondo”

Dopo nove anni di chiusura, oggi ha riaperto la spettacolare via Krupp di Capri, un vero e proprio sentiero scolpito nella roccia, immerso nel verde, e dalla vista mozzafiato sul mare dell’isola azzurra partenopea, da sempre uno dei gioielli più visitati al mondo.

Capri, riapre la spettacolare via Krupp

Il sentiero, che si snoda tra pini e macchia mediterranea, era stato chiuso per motivi di sicurezza ma, da oggi, tornerà ad essere nuovamente percorso grazie ad un importante intervento di manutenzione. La strada si estende per oltre un chilometro dai Giardini di Augusto fino a Marina Piccola.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Capri, Marino Lembo, il direttore generale Musei, Massimo Osanna, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che, nella stessa giornata, effettuerà anche un sopralluogo a Villa Jovis.

“Via Krupp è un simbolo di Capri, è una vera e propria opera d’arte da custodire e promuovere. Oggi torna a vivere per offrire ai visitatori e ai cittadini dell’Isola Azzurra uno spettacolo naturalistico senza paragoni, una vista unica che deve essere riportata agli occhi di tutti in nome della bellezza. La sua riapertura è un regalo al mondo“ – ha detto il ministro Sangiuliano.

“Un percorso romantico tanto caro soprattutto ai viaggiatori tedeschi, legati da sempre, per tradizione, alla nostra isola. Riaprire oggi via Krupp vuol dire restituirle il suo originario valore, come tributo alla bellezza della natura e simbolo di eterna libertà” – ha sottolineato il primo cittadino.

La realizzazione della celebre via si deve proprio al magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp, sbarcato a Capri nel 1890 per dedicarsi alla sua grande passione per la biologia marina. Inaugurato nel 1902 il suggestivo sentiero si attesta da sempre tra le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo ma, nel corso della sua storia, è stata più volte chiusa per pericolo frane e smottamenti. L’ultima interruzione alla circolazione risale al 2014, a seguito della caduta di alcuni massi. Ora cittadini e turisti potranno percorrerla in totale sicurezza grazie agli importanti interventi di recupero portati a termine.